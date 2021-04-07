«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу расистских оскорблений после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в соцсетях по отношению к защитнику Тренту Александеру-Арнолду и полузащитнику Наби Кейта после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«К сожалению, в очередной раз мы вынуждены обсуждать отвратительные расистские оскорбления на следующий день после матча. Это абсолютно неприемлемо и должно прекратиться. Клуб осуждает все формы дискриминации и продолжает работать над кампанией против них. Мы окажем своим футболистам любую поддержку, которая им потребуется. Также мы поможем идентифицировать и, если это будет возможным, наказать тех, кто за этим стоит.

Мы осознаем, что всего этого будет недостаточно, пока социальные сети и органы, отвечающие за их регулирование, не примут наиболее строгие меры. Нельзя позволять нынешней ситуации развиваться дальше, и ответственность за это лежит на каждом из нас», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

6 апреля под постами Александера-Арнолда и Кейта в Instagram появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Сообщается, что Facebook уже начал проверку.