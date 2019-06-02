"Ливерпуль" вышел на третье место по Кубкам чемпионов, Клопп выиграл первый финал за пять лет

"Ливерпуль" обыграл в Мадриде "Тоттенхэм" (2:0) и в шестой раз в истории стал победителем главного еврокубка.

Британцы вышли на третье место по числу успехов в Кубке и Лиге чемпионов, обогнав "Баварию" и "Барселону". Только "Реал" и "Милан" брали трофей чаще "красных".

Лидеры по победам в Кубке/Лиге чемпионов

Клуб Финалы Победы Годы побед Реал 16 13 1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-2018 Милан 11 7 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 Ливерпуль 9 6 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 Барселона 8 5 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 Бавария 10 5 1974-1976, 2001, 2013 Аякс 6 4 1971-1973, 1995 Интер 5 3 1964, 1965, 2010 МЮ 5 3 1968, 1999, 2008

Главный тренер "Ливерпуля" прервал серию поражений в финалах, которая затянулась почти на пять лет. В последний раз команда немца (тогда еще дортмундская "Боруссия") брала трофей в августе 2014 года, когда одолела в матче за Суперкубок Германии "Баварию". После этого Клопп проигрывал финалы Кубка Германии, Кубка английской лиги, Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Финалы команд Юргена Клоппа

Дата Турнир Клуб Клоппа Соперник Счет 23.07.2011 Суперкубок Германии Боруссия Д Шальке 0:0 (пен. – 3:4) 12.05.2012 Кубок Германии Боруссия Д Бавария 5:2 12.08.2012 Суперкубок Германии Боруссия Д Бавария 1:2 25.05.2013 Лига чемпионов Боруссия Д Бавария 1:2 27.07.2013 Суперкубок Германии Боруссия Д Бавария 4:2 17.05.2014 Кубок Германии Боруссия Д Бавария 0:2 (д.в.) 13.08.2014 Суперкубок Германии Боруссия Д Бавария 2:0 30.05.2014 Кубок Германии Боруссия Д Вольфсбург 1:3 28.02.2016 Кубок лиги Ливерпуль Манчестер Сити 0:0 (пен. – 1:3) 18.05.2016 Лига Европы Ливерпуль Севилья 1:3 26.05.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Реал 1:3 01.06.2019 Лига чемпионов Ливерпуль Тоттенхэм 2:0

Клопп провел очередной успешный матч против "Тоттенхэма". С момента прихода в "Ливерпуль" немец уступил "шпорам" только в одной встрече из девяти (зато крупно), одержав пять побед. При этом все три встречи завершившегося сезона остались за "красными".

Последние 10 матчей "Ливерпуля" против "Тоттенхэма".

Дата Турнир Город Счет Голы 17.10.2015 Чемпионат Лондон 0:0 - 02.04.2016 Чемпионат Ливерпуль 1:1 Коутинью - Кейн 27.08.2016 Чемпионат Лондон 1:1 Милнер - Роуз 25.10.2016 Кубок лиги Ливерпуль 2:1 Старридж-2 - Янссен 11.02.2017 Чемпионат Ливерпуль 2:0 Мане-2 22.10.2017 Чемпионат Лондон 1:4 Салах – Кейн-2, Сон Хын Мин, Алли 04.02.2018 Чемпионат Ливерпуль 2:2 Салах-2 – Ваньяма, Кейн 15.09.2018 Чемпионат Лондон 2:1 Вайналдум, Роберту Фирмину - Ламела 31.03.2019 Чемпионат Ливерпуль 2:1 Роберту Фирмину, Алдервейрелд – Лукас Моура 01.06.2019 Лига чемпионов Мадрид 2:0 Салах, Ориги

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах реализовал пенальти на второй минуте и поднялся на второе место в списке самых ранних голов в финалах Лиги чемпионов. Египтянин уступил только легенде "Милана" Паоло Мальдини, который открыл счет в финале-2005 года, поразив ворота "Ливерпуля" на 51-й секунде. Кроме того, Салах стал автором самого раннего реализованного 11-метрового в решающей встрече, отобрав рекорд у валенсийца Гаиски Мендьеты.

Самые быстрые голы в финалах Лиги чемпионов

Дата Игрок Клуб Матч Минута 25.05.2005 Паоло Мальдини Милан Ливерпуль - 3:3 (пен. – 2:3) 1’ 01.06.2019 Мохамед Салах Ливерпуль Тоттенхэм – 2:0 2’ 23.05.2001 Гаиска Мендьета Валенсия Бавария – 1:1 (пен. – 4:5) 3’ 06.06.2015 Иван Ракитич Барселона Ювентус – 3:1 4’ 26.05.1999 Марио Баслер Бавария МЮ – 1:2 6’ 15.05.2002 Рауль Реал Байер – 2:1 8’

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