"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0). Мерсисайдцы стали обладателями этого трофея в шестой раз (с учетом Кубка европейских чемпионов). Они становились победителями ЛЧ в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 годах.

"Ливерпуль" обошел "Барселону" и "Баварию" - у них по пять побед. Лидером является "Реал" - "королевский клуб" выигрывал ЛЧ 13 раз.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр