«Ливерпуль» впервые в истории выиграл 8 выездных матчей подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на выезде обыграл «Бенфику» со счетом 1:3.

Английский клуб впервые в истории выиграл восемь выездных матчей во всех турнирах: ранее они победили «Арсенал» (дважды), «Кристал Пэлас», «Бернли», «Интер», «Брайтон» и «Ноттингем Форест». Последний раз «Ливерпуль» потерял очки на выезде 2 января 2022 года в матче с «Челси» (0:0).

Ответная игра «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 мск