УЕФА на официальном сайте обнародовал суммы, которые были распределены между участниками Лиги чемпионов-2018/19.

Клубы, принимавшие участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 и выбывшие в квалификации, а также участники матча за Суперкубок УЕФА получили от УЕФА более 1,976 миллиарда евро. В сезоне-2017/18 общая сумма составила 1,412 миллиарда евро.

Победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» заработал 111 млн 99 тысяч евро, финалист «Тоттенхэм» — 101 млн 622 тысячи евро.

Больше всех в сезоне-2018/19 заработала дошедшая до полуфинала «Барселона» — 117 млн 730 тысяч евро.