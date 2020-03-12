«Ливерпуль» в дополнительное время проиграл «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов

«Ливерпуль» дома проиграл «Атлетико» (2:3 — доп. время) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Джорджиньо Вайналдум и форвард Роберту Фирмину. У гостей — дубль на счету нападающего Маркоса Льоренте, который вышел на поле на 56-й минуте игры, заменив Диегу Косту. Еще один мяч на счету форварда Альваро Мораты.

По сумме двух встреч «Атлетико» вышло в 1/4 финала ЛЧ (общий счет: 4:2 — в пользу команды Диего Симеоне).

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания) — 2:3 д.в. (1:0, 0:0, 1:3)

Голы: Вайналдум, 43 (1:0). Роберту Фирмину, 94 (2:0). Льоренте, 97 (2:1). Льоренте, 105+1 (2:2). Мората, 120+1 (2:3).

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Фабинью, 106), Хендерсон (Ориги, 106), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Роберту Фирмину (Минамино, 113), Салах, Мане.

«Атлетико» (Испания): Облак, Савич, Триппьер (Врсалько, 91), Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Диегу Коста (Льоренте, 56), Корреа (Хименес, 106), Жоау Феликс (Мората, 103).

Предупреждения: Александр-Арнолд, 119. Мората, 119. Сауль, 120.

Судья: Маккели (Голландия).

11 марта. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Общий счет: 2:4