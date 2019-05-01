"Ливерпуль" начал работу с полицией графства Англии Мерсисайда и властями Испании, чтобы установить личности болельщиков, которые толкнули китайского туриста в фонтан в Барселоне, информирует официальный сайт клуба.

– Такое поведение явно неприемлемо и не будет допускаться в дальнейшем. "Ливерпуль" будет и дальше следовать надлежащей процедуре во всех подобных случаях, – написано в заявлении пресс-службы "Ливерпуля".

Встреча "Ливерпуль" – "Барселона" пройдет сегодня, 1 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра пройдет на стадионе "Камп Ноу".

Исполнительный директор "Ливерпуля" – болельщикам: "Давайте отнесемся к Барселоне с уважением"

Фанаты "Ливерпуля" бросили в фонтан китайского туриста. Видео