«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Реал» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал 12 очков, а «Реал» — 6.