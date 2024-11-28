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Сегодня, 00:52

«Ливерпуль» победил «Реал», Мбаппе не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе (слева) после незабитого пенальти.
Фото Reuters

«Ливерпуль» выиграл у «Реала» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 2:0. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Англии.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины полузащитник хозяев Алексис Макаллистер открыл счет. На 61-й минуте мадридская команда имела шанс отыграться, но Киллиан Мбаппе не реализовал пенальти. Спустя 9 минут нападающий «красных» Мохамед Салах тоже не реализовал одиннадцатиметровый. На 77-й минтуе Коди Гакпо удвоил преимущество «Ливерпуля».

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» располагается на 24-й строчке (6 очков).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Реал
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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