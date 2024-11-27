«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались 10 раз в рамках Лиги чемпионов. Сливочные были сильнее семь раз, красные побеждали дважды, еще одна встреча завершилась вничью.

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