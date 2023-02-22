«Реал» на выезде разгромил «Ливерпуль»

«Реал» переиграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Англии.

На 4-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Мохамеда Салаха открыл счет. Спустя 10 минут египтянин забил уже сам. Гостям удалось отыграться еще до перерыва благодаря дублю бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.

В начале второй половины защитник Эдер Милитау вывел гостей вперед, а затем дублем отметился французский форвард Карим Бензема. «Реал» стал первой командой в истории еврокубков, забившей пять голов «красным» на «Энфилде».

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.