Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:54

«Реал» на выезде разгромил «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
21 февраля. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5.
Фото AFP

«Реал» переиграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Англии.

На 4-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Мохамеда Салаха открыл счет. Спустя 10 минут египтянин забил уже сам. Гостям удалось отыграться еще до перерыва благодаря дублю бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.

В начале второй половины защитник Эдер Милитау вывел гостей вперед, а затем дублем отметился французский форвард Карим Бензема. «Реал» стал первой командой в истории еврокубков, забившей пять голов «красным» на «Энфилде».

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:5
Реал
Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
3
10
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Бензема хочет выиграть Лигу чемпионов
Модрича закинули на плечи, Алиссон пропустил пять: «Реал» одержал рекордную победу над «Ливерпулем»
Лосано признан лучшим игроком матча «Айнтрахт» — «Наполи»
Джеррард: «Ливерпулю» предстоит немного покопаться в себе»
Фердинанд — о поражении «Ливерпуля» от «Реала»: «Сегодня была видна разница в классе»
Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» обыграть «Айнтрахт»

«Ливерпуль» — «Реал»: видео голов
Новости
RSS RSS
Все новости