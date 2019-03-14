"Ливерпуль" разобрался с "Баварией" в Мюнхене и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" уступила "Ливерпулю" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей в 1/4 финала прошел английский клуб.

"Бавария" забила единственный мяч благодаря автоголу Жоэля Матипа. У гостей отличились Садио Мане, который сделал дубль, и Виргил ван Дейк. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

Соперник "красных" в четвертьфинале определится после жеребьевки, которая пройдет 15 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:3 (1:1)

Голы: Мане, 26 (0:1). Матип, 39 - в свои ворота (1:1). ван Дейк, 69 (1:2). Мане, 84 (1:3).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хуммельс, Зюле, Алаба, Гнабри, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Горецка, 72), Хамес Родригес (Ренату Санчеш, 79), Рибери (Коман, 61), Левандовски.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон (Фабинью, 13), Милнер (Лаллана, 87), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 83), Мане.

Предупреждения: Фабинью, 43. Матип, 63. Тиагу Алькантара, 65. Ренату Санчеш, 83. Робертсон, 90+2.

Судья: Орсато (Италия).

13 марта. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена

Первый матч - 0:0

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