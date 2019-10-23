«Ливерпуль» разгромил «Генк», «Наполи» обыграл «Зальцбург»

«Ливерпуль» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде разгромил «Генк» — 4:1. В составе победителей дубль оформил Алекс Окслейд-Чемберлен, также отличились Садио Мане и Мохамед Салах. У хозяев забил Стивен Одей.

В параллельной встрече «Наполи» на выезде победил «Зальцбург» — 3:2. У неаполитанцев дубль оформил Дрис Мертенс, также забил Лоренцо Инсинье. У австрийцев дубль оформил 19-летний форвард Эрлин Холанн.

«Наполи» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. «Ливерпуль» (6) — второй, «Зальцбург» (3) — третий, «Генк» (1) — последний.

Лига чемпионов

Группа E

«Генк» (Бельгия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:4 (0:1)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 2 (0:1). Окслейд-Чемберлен, 57 (0:2). Мане, 77 (0:3). Салах, 87 (0:4). Одей, 88 (1:4).

«Генк»: Куке, Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен, Бонгонда (Ндонгала, 66), Хейнен, Берге, Саматта, Ито (Хаджи, 87), Онуачу (Одей, 81).

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 63), Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 73), Фабинью, Кейта, Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 80), Мане.

Предупреждения: Гомес, 70. Одей, 84.

Судья: Винчич (Словения).

23 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена».

«Зальцбург» (Австрия) — «Наполи» (Италия) — 2:3 (1:1)

Голы: Мертенс, 17 (0:1). Холанн, 41 — с пенальти (1:1). Мертенс, 64 (1:2). Холанн, 72 (2:2). Инсинье, 73 (2:3).

«Зальцбург»: Станкович (Коронел, 33), Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен, Юнузович, Мвепу (Койта, 89), Минамино, Хван Хи Чхан, Дака (Ашимеру, 68), Холанн.

«Наполи» (Италия): Мерет, Малькюи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис, Кальехон (Эльмас, 80), Мертенс (Льоренте, 76), Лосано (Инсинье, 65).

Предупреждения: Лосано, 38. Малькюи, 40. Холанн, 45+2. Льоренте, 90.

Судья: Тюрпен (Франция).

23 октября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».

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Генк — Ливерпуль