«ПСЖ» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, Сафонов снова отыграл на ноль

«ПСЖ» на выезде обыграл «Ливерпуль» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2:0.

Дубль у гостей оформил Усман Дембеле. Действующий обладатель «Золотого мяча» открыл счет на 72-й минуте и удвоил преимущество «ПСЖ» в концовке встречи.

Голкипер парижан Матвей Сафонов отыграл на ноль, сделав 5 сейвов. 27-летний россиянин не пропустил ни одного мяча в противостоянии (2:0; 1:0).

«ПСЖ» одержал победу по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Там команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария» (1:2 в первом матче).

Лига чемпионов. 1/4 финала.

14 апреля, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)

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