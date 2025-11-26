«Ливерпуль» и ПСВ сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

«Ливерпуль» примет ПСВ в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 26 ноября. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ливерпуле и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — ПСВ можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Смотреть игру в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko (контент доступен по подписке). Стриминговый сервис организует перекличку лучших моментов всех вечерних матчей Лиги чемпионов (с 22.55 мск).

В 4-м туре общего этапа «Ливерпуль» на своем поле победил «Реал» (1:0), а ПСВ на выезде сыграл вничью с «Олимпиакосом» (1:1).