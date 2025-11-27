«Ливерпуль» дома крупно проиграл ПСВ

«Ливерпуль» потерпел поражение от ПСВ в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:4. Игра прошла в Англии на стадионе «Энфилд».

Нападающий гостей Иван Перишич на 6-й минуте реализовал пенальти и открыл счет. Спустя 10 минут красные отыгрались — отличился Доминик Собослаи. После перерыва у голландской команды дубль оформил Коухаиб Дриош и один гол забил экс-игрок «Спартака» Гус Тиль.

ПСВ набрал 8 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на 13-й строчке — 9 очков.