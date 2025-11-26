«Ливерпуль» и ПСВ сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

«Ливерпуль» и ПСВ сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 26 ноября. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — ПСВ можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матч в Ливерпуле и всего игрового дня Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляция игры в Ливерпуле доступна на онлайн-платформе Okko (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис также организует переклички лучших моментов матчей вечера Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

«Ливерпуль» в 4-м туре общего этапа обыграл «Реал» (1:0) и набрал 9 очков. У ПСВ — 5 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Олимпиакос» (1:1).