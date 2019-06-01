"Ливерпуль" прибыл на матч с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" приехал на мадридский стадион "Ванда Метрополитано", где сегодня вечером пройдет финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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