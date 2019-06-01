"Ливерпуль" прибыл на матч с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" приехал на мадридский стадион "Ванда Метрополитано", где сегодня вечером пройдет финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Fully focused. 👊— Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.
The Reds have arrived at Estadio Metropolitano. 💪🔴 #UCLfinal pic.twitter.com/tmkLS8h7gU
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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