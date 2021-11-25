«Ливерпуль» переиграл «Порту»

«Ливерпуль» выиграл у «Порту» в 5-м туре Лиги чемпионов — 2:0. Голами отметились Тиагу Алькантара и Мохамед Салах.

«Красные» выиграли все 5 встреч в группе и вышли в плей-офф. Португальская команда идет на второй строчке с 5 очками.

В заключительном туре «Ливерпуль» сыграет с «Миланом», а «Порту» — с «Атлетико». Матчи пройдут 7 декабря.