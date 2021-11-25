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«Ливерпуль» переиграл «Порту»

00:53
24 ноября. «Ливерпуль» — «Порту» — 2:0. Фото Reuters
24 ноября. «Ливерпуль» — «Порту» — 2:0. Фото Reuters
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«Ливерпуль» выиграл у «Порту» в 5-м туре Лиги чемпионов — 2:0. Голами отметились Тиагу Алькантара и Мохамед Салах.

«Красные» выиграли все 5 встреч в группе и вышли в плей-офф. Португальская команда идет на второй строчке с 5 очками.

В заключительном туре «Ливерпуль» сыграет с «Миланом», а «Порту» — с «Атлетико». Матчи пройдут 7 декабря.

Лига чемпионов. Группа B
24 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Порту
Голы
Тиагу Алькантара, 52 (1:0), Салах, 70 (2:0)
Ливерпуль
Алиссон Конате Цимикас (Робертсон, 64 ) Матип Уильямс Тиагу Алькантара (Хендерсон, 63 ) Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82 ) Мортон Мане (Фабинью, 72 ) Салах (Ориги, 72 ) Минамино
Порту
Кошта Пепе (Кардозу, 25) Сануси Мбемба Жоао Мариу Диас Урибе (Груич, 82) Отавиу Сержиу Оливейра (Шику Консейсау, 64) Тареми (Витинья, 64) Эванилсон (Мартинес, 83)
Предупреждения
Конате 29, Милнер 88  -  Урибе 40, Мбемба 75
Судьи
Цвайер

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры