Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". В первой игре "красные" уступили со счетом 0:3.

– Оба будут недоступны завтра, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. – У Салаха сотрясение, а это значит, что ему нельзя играть. Вот и все. Он чувствует себя хорошо, но этого недостаточно с медицинской точки зрения. Он, конечно, в отчаянии, рвется в бой, но мы не можем этого допустить.