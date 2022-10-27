«Ливерпуль» под руководством Клоппа в шестой раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ, установив рекорд клуба

«Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов под руководством главного тренера Юргена Клоппа.

Как сообщает OptaJoe, это является самой продолжительной серией клуба в ЛЧ.

Напомним, что «Ливерпуль» крупно обыграл «Аякс» (3:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в плей-офф турнира. Команда с 12 очками занимает второе место в группе А.

«Наполи» лидирует в группе, набрав 15 очков в пяти встречах.