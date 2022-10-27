Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:49

«Ливерпуль» под руководством Клоппа в шестой раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ, установив рекорд клуба

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов под руководством главного тренера Юргена Клоппа.

Как сообщает OptaJoe, это является самой продолжительной серией клуба в ЛЧ.

Напомним, что «Ливерпуль» крупно обыграл «Аякс» (3:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в плей-офф турнира. Команда с 12 очками занимает второе место в группе А.

«Наполи» лидирует в группе, набрав 15 очков в пяти встречах.

Источник: https://twitter.com/OptaJoe/status/1585379894053117953?s=20&t=ckMIi-gdV0z3GcmsNuvTJQ
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Американская баскетболистка выбросила в унитаз свой российский паспорт. Правда ли это?
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских БПЛА
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Де Лигт признался, что матч против «Барселоны» был очень трудным
Тер Штеген — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «У нас болезненный период в этом турнире»
Хаби Алонсо — о матче с «Атлетико»: «Концовка получилась просто сумасшедшей»
Шупо-Мотинг: «Бавария» в каждом розыгрыше Лиги чемпионов нацеливается на победу в турнире»
Конте раскритиковал ВАР после ничьей со «Спортингом» из-за отмененного гола
Лукас Моура назвал очень спорной игру против «Спортинга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Лигт признался, что матч против «Барселоны» был очень трудным
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости