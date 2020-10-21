«Ливерпуль» победил «Аякс» благодаря автоголу Тальяфико

«Ливерпуль» обыграл «Аякс» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:0. Единственный мяч провел в свои ворота защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико.

В параллельном матче группы D «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» 4:0, причем последний мяч провел россиянин Алексей Миранчук через 9 минут после дебюта.

Лига чемпионов

Группа D

1-й тур

«Аякс» (Голландия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Тальяфико, 35 — в свои ворота.

«Аякс»: Онана, Блинд (Хюнтелар, 84), Тальяфико, Мазрауи, Схюрс (Траоре, 84), Мартинес, Классен (Эккеленкамп, 75), Кудус (Промес, 9), Гравенберх, Тадич, Нерес (Лабиад, 74).

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер (Р.Уильямс, 90+2), Вайналдум, Фабинью, Джонс (Хендерсон, 46), Роберту Фирмину (Минамино, 61), Салах (Шачири, 60), Мане (Жота, 61).

Предупреждения: Милнер, 38. Александр-Арнолд, 80. Промес, 90+3.

Судья: Брих (Германия).

21 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».