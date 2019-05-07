Болельщики устроили эффектную встречу "Ливерпулю" перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Толпа фанатов зажгла файеры по пути следования автобуса с игроками команды. Сегодня "красные" проводят предпоследнюю домашнюю игру сезона, им останется провести только игру 38-го тура против "Вулверхэмптона".

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится сегодня на "Энфилде", начало - в 22.00 по московскому времени. В первой игре каталонцы выиграли 3:0.

This isn't a bad welcome at all 🙌



Liverpool are greeted in style as they approach Anfield 🔴 pic.twitter.com/QhvJaojXCN – Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 мая 2019 г.

What a game this is going to be.. The Anfield faithful came out in their thousands to give their support to the team. Another fantastic night under the lights at Anfield awaits...



COME ON LIVERPOOL! #YNWA #LIVBAR pic.twitter.com/Ju80m7oiJO – The Redmen TV (@TheRedmenTV) 7 мая 2019 г.

Liverpool fans welcoming the team bus to Anfield tonight. Brilliant. 👏 pic.twitter.com/u9PXhFQJ4b – The Away Fans (@theawayfans) 7 мая 2019 г.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона"