Болельщики устроили эффектную встречу "Ливерпулю" перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Толпа фанатов зажгла файеры по пути следования автобуса с игроками команды. Сегодня "красные" проводят предпоследнюю домашнюю игру сезона, им останется провести только игру 38-го тура против "Вулверхэмптона".
Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится сегодня на "Энфилде", начало - в 22.00 по московскому времени. В первой игре каталонцы выиграли 3:0.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона"