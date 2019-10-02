«Ливерпуль» одолел «Зальцбург», растеряв преимущество в три мяча

В матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Зальцбург». Хозяева одержали победу со счетом 4:3.

В первом тайме за «красных» забили три мяча в ворота соперника: отличились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. Однако затем гости сумели отправить три мяча в ворота англичан.

И все же «Ливерпуль» смог додавить соперника: дубль оформил Салах.

Лига чемпионов

Группа E

«Ливерпуль» (Англия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:3 (3:1)

Голы: Мане, 9 (1:0). Робертсон, 25 (2:0). Салах, 36 (3:0). Хван Хи Чхан, 39 (3:1). Минамино, 56 (3:2). Холанн, 60 (3:3). Салах, 69 (4:3).

«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Хендерсон (Милнер, 62), Вайналдум (Ориги, 65), Салах (Кейта, 90+1), Роберту Фирмину, Мане.

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Вебер, Онгене, Ульмер, Минамино, Юнузович (Ашимеру, 78), Мвепу, Собослои (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанн, 57).

Предупреждение: Фабинью, 86.

Судья: Экберг (Швеция).

2 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

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