«Ливерпуль» одолел «Мидтьюлланн»

«Ливерпуль» дома одержал победу над «Мидтьюлланном» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе английской команды голы забили форварды Диогу Жота и Мохамед Салах.

Команда Юргена Клоппа с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Мидтьюлланн» — 0 баллов и 4-я строчка.

Лига чемпионов

Группа D

«Ливерпуль» (Англия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 2:0 (0:0)

Голы: Жота, 55 (1:0). Салах, 90+3 — с пенальти (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер, Хендерсон (Вайналдум, 46), Фабинью (Р.Уильямс, 30), Шачири, Ориги (Мане, 60), Минамино (Салах, 61), Жота (Роберту Фирмину, 81).

«Мидтьюлланн»: Андерсен, Святченко, Шольц, Андерссон, Паулинью, Оньека, Каюсте (Краев, 81), Систо (Эвандер, 72), Мабиль (Андерсон, 66), Дрейер, Каба (Пфайффер, 81).

Предупреждения: Шольц, 19. Оньека, 25. Каюсте, 32. Милнер, 41. Паулинью, 90+1.

Судья: Рачковски.

27 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».