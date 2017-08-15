"Ливерпуль" обыграл "Хоффенхайм" в отборе Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Хоффенхайм" со счетом 2:1 в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Счет в матче открыл воспитанник английского клуба полузащитник Трент Александер-Арнольд ударов со штрафного. Победным для "Ливерпуля" стал автогол соперника на 74-й минуте.

Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 23 августа.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

"Хоффенхайм" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:2 (0:1)

Голы: Александр-Арнольд, 35 (0:1). Нордтвейт, 74 – в свои ворота (0:2). Ут, 87 (1:2).

Нереализованный пенальти: Крамарич (Хоффенхайм), 12 (вратарь)

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич (Нордтвейт, 52), Хюбнер, Фогт, Рупп (Амири, 53), Гнабри (Ут, 70), Цубер, Демирбай, Вагнер, Крамарич.

"Ливерпуль":​ Миньоле, Ловрен, Матип, Альберто Морено, Александр-Арнольд, Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 63), Эмре Джан, Роберту Фирмину (Соланке, 84), Салах, Мане (Груич, 89).

Предупреждения: Бичакчич, 34. Эмре Джан, 51. Александр-Арнольд, 55. Хюбнер, 76.

Судья: Кайперс (Голландия).

15 августа. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.