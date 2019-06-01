"Ливерпуль" объявил состав на финальный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" объявил состав на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". С первых минут встречу начнет нападающий Роберту Фирмину.

Состав "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабинью, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Мане, Фирмину.

Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомез, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шачири, Ориги, Брюстер, Келлехер.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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