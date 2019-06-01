"Ливерпуль" объявил состав на финальный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" объявил состав на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". С первых минут встречу начнет нападающий Роберту Фирмину.
Состав "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабинью, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Мане, Фирмину.
Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомез, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шачири, Ориги, Брюстер, Келлехер.
Our line-up for the #UCLfinal…#WeAreLiverpool— Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
Загрузка...