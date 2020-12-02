«Ливерпуль» обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов и первое место в группе

«Ливерпуль» досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда обыграла «Аякс» (1:0) в пятом туре группового турнира. Единственный мяч забил Кертис Джонс.

«Красные» набрали 12 очков и за тур до конца гарантировали не только путевку в плей-офф, но и первое место. «Аталанта» с восемью очками на второй позиции. У «Аякса» семь очков и третье место. На последнем месте «Мидтьюлланн» — одно очко.