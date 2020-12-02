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«Ливерпуль» обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов и первое место в группе

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&quot;Ливерпуль&quot; сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото ФК "Ливерпуль".
&quot;Ливерпуль&quot; сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото ФК "Ливерпуль".
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«Ливерпуль» досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда обыграла «Аякс» (1:0) в пятом туре группового турнира. Единственный мяч забил Кертис Джонс.

«Красные» набрали 12 очков и за тур до конца гарантировали не только путевку в плей-офф, но и первое место. «Аталанта» с восемью очками на второй позиции. У «Аякса» семь очков и третье место. На последнем месте «Мидтьюлланн» — одно очко.

Ливерпуль — Аякс

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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