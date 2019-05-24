"Ливерпуль" не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", информирует Independent. Английский клуб получил квоту в 16 613 билетов на игру Хотспур", которая пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", вмещающий 64 тысяч зрителей.

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе.

​Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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