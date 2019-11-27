«Ливерпуль» — «Наполи»: Салах, Фирмину и Мане сыграют в атаке у хозяев
27 ноября 2019, 21:41
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи».
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Фабинью, Милнер, Хендерсон, Салах, Фирмину, Мане.
«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Зелински, Фабиан Руис, Мертенс, Лосано.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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