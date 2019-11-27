Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи».

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Фабинью, Милнер, Хендерсон, Салах, Фирмину, Мане.

«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Зелински, Фабиан Руис, Мертенс, Лосано.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.