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«Ливерпуль» — «Наполи»: Салах, Фирмину и Мане сыграют в атаке у хозяев

27 ноября 2019, 21:41
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи».

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Фабинью, Милнер, Хендерсон, Салах, Фирмину, Мане.

«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Зелински, Фабиан Руис, Мертенс, Лосано.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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