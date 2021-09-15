«Ливерпуль» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:21
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом».
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, Матип, Робертсон, Фабинью, Кейта, Хендерсон, Салах, Ориги, Жота.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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