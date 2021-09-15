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«Ливерпуль» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:21
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом».

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, Матип, Робертсон, Фабинью, Кейта, Хендерсон, Салах, Ориги, Жота.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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