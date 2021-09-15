«Ливерпуль» одолел «Милан» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» принимал «Милан» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб вырвал победу со счетом 3:2.

Первый мяч в ворота итальянцев влетел от собственного игрока: автогол был записан на Фикайо Томори.

Затем у «Ливерпуля» был шанс увеличить преимущество, но Мохамед Салах не реализовал пенальти.

На этом «Милан» ответил дуплетом: за промежуток в 110 секунд отличились Анте Ребич и Браим Диас.

Но во втором тайме «красные» смогли вернуть преимущество. Сначала свой гол все же забил Салах, а победный мяч на счету капитана команды Джордана Хендерсона.

Лига чемпионов

Группа B

«Ливерпуль» (Англия) — «Милан» (Италия) — 3:2 (1:2)

Голы: Томори, 9 — в свои ворота (1:0). Ребич, 42 (1:1). Диас, 44 (1:2). Салах, 49 (2:2). Хендерсон, 69 (3:2).

Нереализованный пенальти: Салах, 14 (вратарь)

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Хендерсон (Милнер, 84), Фабинью, Кейта (Тиагу Алькантара, 71), Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Ориги (Мане, 63), Диогу Жота (Джонс, 71).

«Милан»: Меньян, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Тонали, 71), Кессье, Диас, Ребич (Мальдини, 83), Леан (Флоренци, 62), Салемакерс (Жиру, 62).

Предупреждения: Беннасер, 13. Диас, 61. Милнер, 90+3.

Судья: Марчиняк (Польша).

15 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

«Атлетико» (Испания) — «Порту» (Португалия) — 0:0

«Атлетико» (Испания): Облак, Фелипе (Эррера, 75), Хименес, Эрмосо (Лоди, 56), Коке (Корреа, 56), Кондогбья, Льоренте, Лемар (де Пауль, 36), Суарес, Феррейра-Карраско, Жоау Феликс (Гризманн, 57).

«Порту»: Кошта, Мбемба, Сануси (Венделл, 46), Корона, Груич, Отавиу, Урибе (Сержиу Оливейра, 66), Диас (Пепе, 84. Маркано, 54), Тареми, Мартинес (Витинья, 66).

Предупреждения: Диас, 16. Сануси, 21. Урибе, 41. Жоау Феликс, 51. Кондогбья, 52. Витинья, 67. Фелипе, 71. Корона, 76. Венделл, 83.

Удаление: Мбемба, 90+5.

Судья: Хацеган (Румыния).

15 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».