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«Ливерпуль» — «Лилль»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Ливерпуль» и «Лилль» проведут матч в Лиге чемпионов 21 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» и «Лилль» проведут матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января.
Фото Getty Images

«Ливерпуль» и «Лилль» проведут матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Лилль» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встречи в формате мультикаста.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лилль

«Ливерпуль» в 6-м туре обыграл «Жирону» (1:0), а «Лилль» — «Штурм» (3:2). Лидер АПЛ набрал 18 очков и расположился в таблице общего этапа на первом месте, у «догов» — 13 очков и 8-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Лилль
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