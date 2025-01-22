«Ливерпуль» обыграл «Лилль» и одержал 7 побед в 7 матчах

«Ливерпуль» выиграл у «Лилля» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

На 34-й минуте нападающий «красных» Мохамед Салах открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины гости остались в меньшинстве, но почти сразу после второй желтой карточки Аисса Манди форвард «догов» Жонатан Дэвид забил гол и сравнял счет. Полузащитник Харви Эллиот на 67-й минуте принес хозяевам победу.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и остается на первом месте в турнирной таблице. «Лилль» опустился на 11-ю строчку — 13 очков.