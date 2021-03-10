Стали известны составы «Ливерпуля» и «Лейпцига» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Тиагу Алькантара, Мане, Диогу Жота, Салах.

Запасные — Адриан, Дэйвис, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джоунс, Цимикас, Шачири, Ориги, Дэйвис, Р. Уильямс, Н. Уильямс.

«Лейпциг»: Гулачи, Адамс, Мукьеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку, Ольмо, Кампль, Забитцер, Форсберг, Ю. Поульсен.

Запасные — Мартинес, Орбан, Конате, Хайдара, Хван Хи Чхан, Серлот, Самарджич, Клайверт, Хальстенберг, Хенрикс.

Первая игра завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Ответный матч начнется в 23.00 по московскому времени.