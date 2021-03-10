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«Ливерпуль» — «Лейпциг», 1/8 финала ЛЧ: смотреть трансляцию матча

21:30
«Ливерпуль» на своем поле примет «Лейпциг». Фото twitter.com/LFC
«Ливерпуль» на своем поле примет «Лейпциг». Фото twitter.com/LFC
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Сегодня, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле примет «Лейпциг». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече «Ливерпуль» в гостях победил соперника со счетом 2:0. Команды впервые встретились друг с другом на европейской арене.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Лейпциг» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Лейпциг»

Ливерпуль — РБ Лейпциг

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