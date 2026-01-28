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28 января, 20:40

«Ливерпуль» — «Карабах»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Карабах» сыграют в Лиге чемпионов 28 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» и «Карабах» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 28 января. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ливерпуле и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Карабах» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов сезон 2025/26: все матчи общего этапа 28&nbsp;января 2026 года.Последний тур Лиги чемпионов: сегодня определятся все участники плей-офф. Онлайн-трансляция матчей

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку интересных моментов вечерних матчей (с 23.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
6:0
Карабах

После 7 туров общего этапа красные набрали 15 очков и занимают третье место в таблице, у клуба Агдама 10 очков и 18-я строчка.

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