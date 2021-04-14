«Ливерпуль» извинился перед «Реалом» за разбитый автобус
23:10
В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на «Энфилде» играет против «Ливерпуля». Перед началом поединка, когда «Реал» приехал на стадион, фанаты английского клуба забросали автобус испанского клуба камнями.
Директор «сливочных» Эмилио Бутрагеньо заявил, что боссы «Ливерпуля» извинились за данный инцидент.
«Это печально, потому что отношения между клубами очень хорошие. Руководство Ливерпуля уже извинилось перед нами», — цитирует Бутрагеньо Marca со ссылкой на Movistar.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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