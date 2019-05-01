"Ливерпуль" начал работу с полицией графства Англии Мерсисайда и властями Испании, чтобы установить личности болельщиков, которые толкнули китайского туриста в фонтан в Барселоне, информирует официальный сайт клуба. Инцидент произошел перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов.

"Такое поведение явно неприемлемо и не будет допускаться в дальнейшем. "Ливерпуль" будет и дальше следовать надлежащей процедуре во всех подобных случаях", – говорится в заявлении пресс-службы "Ливерпуля".

Матч "Барселона" – "Ливерпуль" пройдет сегодня, 1 мая. Начало игры на стадионе "Камп Ноу" в 22.00 (время московское).

Фанаты "Ливерпуля" бросили в фонтан китайского туриста. Видео

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