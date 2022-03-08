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Сегодня, 21:46

«Ливерпуль» — «Интер»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Составы «Ливерпуля» и «Интера» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Иван Торопцев
Корреспондент

«Ливерпуль» и «Интер» объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Джонс, Тиагу, Салах, Жота, Мане.

Запасные: Адриан, Келлехер, Милнер, Кейта, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Луис Диас, Ориги, Эллиотт.

«Интер»: Ханданович, Дюмфрис, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Перишич, Чалханоглу, Брозович, Видаль, Мартинес, Алексис Санчес.

Запасные: Кордаз, Раду, Гальярдини, Весино, Джеко, Раноккья, Гозенс, Корреа, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Кайседо.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер» состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 23.00 (мск). Первая игра закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Интер

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