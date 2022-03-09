«Интер» открыл счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На 62-й минуте встречи голом отметился нападающий Лаутаро Мартинес. Аргентинец принял мяч от Алексиса Санчеса и мощно пробил в правый верхний угол.

Однако спустя минуту гости остались в меньшинстве. Санчес сфолил на сопернике и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй в этой встрече.

Напомним, в первом матче «Интер» на своем поле проиграл со счетом 0:2. Правило гостевого гола теперь не действует в плей-офф Лиги чемпионов.