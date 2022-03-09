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«Ливерпуль» — «Интер»: Мартинес забил гол английской команде

«Ливерпуль» — «Интер»: Мартинес забил гол английской команде
Евгений Козинов
Корреспондент
Лаутаро Мартинес.
Фото AFP

«Интер» открыл счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На 62-й минуте встречи голом отметился нападающий Лаутаро Мартинес. Аргентинец принял мяч от Алексиса Санчеса и мощно пробил в правый верхний угол.

Однако спустя минуту гости остались в меньшинстве. Санчес сфолил на сопернике и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй в этой встрече.

Напомним, в первом матче «Интер» на своем поле проиграл со счетом 0:2. Правило гостевого гола теперь не действует в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Интер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Лаутаро Мартинес
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