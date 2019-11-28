«Ливерпуль» и «Наполи» сыграли вничью, «Зальцбург» обыграл «Генк»
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» — 1:1. У хозяев отличился Деян Ловрен, у гостей — Дрис Мертенс. В параллельном матче «Зальцбург» обыграл «Генк» — 4:1.
После пятого тура «Ливерпуль» лидирует с десятью очками. У «Наполи» девять очков и второе место. Третьим с семью очками идет «Ливерпуль». «Генк» на последнем месте — одно очко.
В последнем туре «Зальцбург» примет «Ливерпуль», а «Наполи» — «Генк».
Лига чемпионов. Группа Е
5-й тур
«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 1:1 (0:1)
Голы: Мертенс, 21 (0:1). Ловрен, 65 (1:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабинью (Вайналдум, 19), Милнер (Александр-Арнолд, 78), Салах, Роберту Фирмину, Мане.
«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски (Юнес, 85), Руис, Мертенс (Эльмас, 81), Лосано (Льоренте, 72).
Предупреждения: Робертсон, 90+1. Кулибали, 90+2. Аллан, 90+4.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
27 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
«Генк» — «Зальцбург» — 1:4 (0:2)
Голы: Дака, 43 (0:1). Минамино, 45 (0:2). Хван Хи Чхан, 69 (0:3). Саматта, 85 (1:3). Холанн, 87 (1:4).
«Генк»: Куке, Девас, Лукуми, Мехле, Де Норре, Куэста, Хрошовски (Онуачу, 59), Берге, Саматта, Ито (Хаджи, 79), Пэйнтсил (Бонгонда, 65).
«Зальцбург»: Коронел, Ульмер, Вебер, Онгене, Кристенсен, Юнузович, Собослои (Окугава, 80), Мвепу, Минамино (Фалльци, 89), Хван Хи Чхан, Дака (Холанн, 62).
Предупреждения: Юнузович, 21. Кристенсен, 46. Саматта, 74.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
27 ноября. Генк. Стадион «Люминус Арена».