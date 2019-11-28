«Ливерпуль» и «Наполи» сыграли вничью, «Зальцбург» обыграл «Генк»

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» — 1:1. У хозяев отличился Деян Ловрен, у гостей — Дрис Мертенс. В параллельном матче «Зальцбург» обыграл «Генк» — 4:1.

После пятого тура «Ливерпуль» лидирует с десятью очками. У «Наполи» девять очков и второе место. Третьим с семью очками идет «Ливерпуль». «Генк» на последнем месте — одно очко.

В последнем туре «Зальцбург» примет «Ливерпуль», а «Наполи» — «Генк».

Лига чемпионов. Группа Е

5-й тур

«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 1:1 (0:1)

Голы: Мертенс, 21 (0:1). Ловрен, 65 (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабинью (Вайналдум, 19), Милнер (Александр-Арнолд, 78), Салах, Роберту Фирмину, Мане.

«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски (Юнес, 85), Руис, Мертенс (Эльмас, 81), Лосано (Льоренте, 72).

Предупреждения: Робертсон, 90+1. Кулибали, 90+2. Аллан, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

27 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

«Генк» — «Зальцбург» — 1:4 (0:2)

Голы: Дака, 43 (0:1). Минамино, 45 (0:2). Хван Хи Чхан, 69 (0:3). Саматта, 85 (1:3). Холанн, 87 (1:4).

«Генк»: Куке, Девас, Лукуми, Мехле, Де Норре, Куэста, Хрошовски (Онуачу, 59), Берге, Саматта, Ито (Хаджи, 79), Пэйнтсил (Бонгонда, 65).

«Зальцбург»: Коронел, Ульмер, Вебер, Онгене, Кристенсен, Юнузович, Собослои (Окугава, 80), Мвепу, Минамино (Фалльци, 89), Хван Хи Чхан, Дака (Холанн, 62).

Предупреждения: Юнузович, 21. Кристенсен, 46. Саматта, 74.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

27 ноября. Генк. Стадион «Люминус Арена».