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Сегодня, 20:49

«Ливерпуль» — «Бенфика»: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет сегодня, 13 апреля, на стадионе «Энфилд «в Ливерпуле. Начало — в 22.00 (мск).

«Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Диогу Жота, Цимикас, Диас, Матип.

Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Эвертон, Нуньес, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Отаменди, Таарабт, Рамуш.

Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Сеферович, Яремчук, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диаш, Алмейда, Бернарду, Алвару, Морато.

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
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