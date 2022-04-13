«Ливерпуль» сыграл с «Бенфикой» вничью и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Бенфика» на «Энфилде» сыграли вничью в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:3.
Голами в составе английской команды отметились Ибраима Конате и Роберто Фирмино, оформивший дубль.
За португальский клуб забили Гонсалу Рамуш, Роман Яремчук и Дарвин Нуньес.
Отметим, что в матче было отменено три гола из-за положения все игры.
Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля» и по сумме двух матчей (6:4) в полуфинал вышел английский клуб, где сыграет с «Вильярреалом».
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