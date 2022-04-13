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13 апреля, 23:55

«Ливерпуль» сыграл с «Бенфикой» вничью и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ливерпуль» — «Бенфика» — 3:3.
Фото Reuters

«Ливерпуль» и «Бенфика» на «Энфилде» сыграли вничью в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:3.

Голами в составе английской команды отметились Ибраима Конате и Роберто Фирмино, оформивший дубль.

За португальский клуб забили Гонсалу Рамуш, Роман Яремчук и Дарвин Нуньес.

Отметим, что в матче было отменено три гола из-за положения все игры.

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля» и по сумме двух матчей (6:4) в полуфинал вышел английский клуб, где сыграет с «Вильярреалом».

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:3
Бенфика
Голы
Конате, 21 (1:0), Рамуш, 32 (1:1), Роберту Фирмину, 55 (2:1), Роберту Фирмину, 65 (3:1), Яремчук, 73 (3:2), Нуньес, 82 (3:3)
Ливерпуль
Алиссон Конате Гомес Цимикас Матип Милнер (Фабинью, 58) Кейта Хендерсон (Тиагу Алькантара, 58) Диас (Мане, 66) Роберту Фирмину (Ориги, 90+1) Диогу Жота (Салах, 57)
Бенфика
Влаходимос Жилберту (Жил Диаш, 90+1) Гримальдо Вертонген Гонсалвеш (Яремчук, 46) Отаменди Эвертон (Андре Алмейда, 90+1) Вайгль Таарабт (Жоау Мариу, 66) Нуньес Рамуш (Паулу Бернарду, 78)
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

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