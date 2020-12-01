«Ливерпуль» — «Аякс»: где смотреть трансляцию матча онлайн
1 декабря 2020, 22:30
Во вторник, 1 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" на своем поле примет «Аякс». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Ливерпуль» — «Аякс» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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