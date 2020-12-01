Во вторник, 1 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" на своем поле примет «Аякс». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Аякс» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Аякс»