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Гол 19-летнего Джонса принес «Ливерпулю» победу над «Аяксом»

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«Ливерпуль» обыграл «Аякс» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол на 58-й минуте забил 19-летний полузащитник Кертис Джонс.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы D. Голландская команда опустилась на третью строчку.

Лига чемпионов

Группа D

«Ливерпуль» (Англия) — «Аякс» (Голландия) — 1:0 (0:0)

Гол: Джонс, 58.

«Ливерпуль»: Келлехер, Матип, Робертсон, Н.Уильямс, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Джонс, Салах (Р.Уильямс, 90), Мане, Жота (Роберту Фирмину, 68).

«Аякс»: Онана, Блинд (Мартинес, 86), Тальяфико, Мазрауи (Хюнтелар, 86), Схюрс, Классен, Альварес (Лабиад, 69), Гравенберх, Тадич, Нерес (Траоре, 81), Антони.

Предупреждения: Схюрс, 42. Блинд, 55. Вайналдум, 70. Хендерсон, 90+1. Мане, 90+2.

Судья: Штилер (Германия).

1 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Аякс

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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