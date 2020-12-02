Гол 19-летнего Джонса принес «Ливерпулю» победу над «Аяксом»
«Ливерпуль» обыграл «Аякс» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол на 58-й минуте забил 19-летний полузащитник Кертис Джонс.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы D. Голландская команда опустилась на третью строчку.
Лига чемпионов
Группа D
«Ливерпуль» (Англия) — «Аякс» (Голландия) — 1:0 (0:0)
Гол: Джонс, 58.
«Ливерпуль»: Келлехер, Матип, Робертсон, Н.Уильямс, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Джонс, Салах (Р.Уильямс, 90), Мане, Жота (Роберту Фирмину, 68).
«Аякс»: Онана, Блинд (Мартинес, 86), Тальяфико, Мазрауи (Хюнтелар, 86), Схюрс, Классен, Альварес (Лабиад, 69), Гравенберх, Тадич, Нерес (Траоре, 81), Антони.
Предупреждения: Схюрс, 42. Блинд, 55. Вайналдум, 70. Хендерсон, 90+1. Мане, 90+2.
Судья: Штилер (Германия).
1 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
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