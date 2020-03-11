В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Атлетико». Первая игра в Мадриде завершилась победой испанского клуба — 1:0.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице сайта «Матч ТВ». Начало — в 23.00 мск.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Атлетико».