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«Ливерпуль» — «Атлетико»: видеотрансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

10:00
Стадион "Ливерпуля" "Энфилд". Фото Reuters
Стадион "Ливерпуля" "Энфилд". Фото Reuters
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Атлетико». Первая игра в Мадриде завершилась победой испанского клуба — 1:0.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице сайта «Матч ТВ». Начало — в 23.00 мск.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ливерпуль — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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