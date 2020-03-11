В среду, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле примет «Атлетико». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В первой игре победу с минимальным счетом одержал мадридский клуб. Единственный гол встречи забил Ньигес Сауль.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Атлетико»