«Ливерпуль» — «Атлетико»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн
«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют в Лиге чемпионов 17 сентября
«Ливерпуль» принимает «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Атлетико» в перекличке игрового вечера. Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Атлетико» также можно в матч-центре на нашем сайте.
В России в прямом эфире смотреть матч в Ливерпулем можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Сервис также проведет перекличку лучших моментов игр вечера.
Общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26 завершится 28 января 2026 года.
