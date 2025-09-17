«Ливерпуль» принимает «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Атлетико» в перекличке игрового вечера. Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Атлетико» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В России в прямом эфире смотреть матч в Ливерпулем можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Сервис также проведет перекличку лучших моментов игр вечера.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.

17 сентября, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)

Общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26 завершится 28 января 2026 года.