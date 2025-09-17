Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

17 сентября, 20:30

«Ливерпуль» — «Атлетико»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют в Лиге чемпионов 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» принимает «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Live матчей Лиги чемпионов.«Бавария» — «Челси», «Ливерпуль» — «Атлетико», «ПСЖ» — «Аталанта». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Атлетико» в перекличке игрового вечера. Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Атлетико» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В России в прямом эфире смотреть матч в Ливерпулем можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Сервис также проведет перекличку лучших моментов игр вечера.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
17 сентября, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:2
Атлетико

Общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26 завершится 28 января 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Ливерпуль
Читайте также
Актер Сергей Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта
Глава СК запросил доклад после публикаций об убийстве рабочего на стройке в Москве
«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ Европы на Рождество
Ректор МПГУ Лубков рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками
Абаскаль благословил Карседо, из Зобнина сделают легенду клуба, а менеджмент обвинили в абсурде. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Валиева отбыла дисквалификацию за положительный допинг-тест
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Защитник «Арсенала» Салиба: «Я люблю АПЛ, но мой приоритет — Лига чемпионов»
Дайте Алонсо поработать! У Хаби есть шанс сломать порочную мадридскую систему
Спаллетти заявил, что не доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Пафосом» в Лиге чемпионов
Форвард «Арсенала» Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Губерниев об игре Сафонова и Забарного: «Им необязательно детей вместе крестить. Они проявляют профессионализм»
Шлоттербек после ничьей с «Буде-Глимт»: «Я думаю, что некоторые люди не осознавали, насколько важен матч»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«ПСЖ» — «Аталанта»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Бавария» — «Челси»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости