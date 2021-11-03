«Ливерпуль» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Атлетико» на матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Александр-Арнолд, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Фабинью, Хендерсон, Салах, Мане, Жота.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе, де Пауль, Коке, Корреа, Карраско, Триппьер, Феликс, Суарес.
Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» начнется в 23.00 по московскому времени.
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